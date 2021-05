Playoff Serie B, il Venezia ipoteca la promozione: i lagunari passano a Cittadella con Di Mariano e vedono la A

23 Maggio 2021 23:09

Il Venezia batte il Cittadella nella gara d’andata dei playoff Serie B e adesso vede la promozione: Di Mariano decide il match, appuntamento a giovedì per il ritorno

Di Mariano-gol e il Venezia vede la Serie A. La gara d’andata dei playoff di Serie B ha visto i lagunari vittoriosi nel derby tutto veneto in quel di Cittadella. La rete decisiva è arrivata al 50′, all’interno di 90 minuti intensi e abbastanza equilibrati. Alla squadra di Venturato serve adesso una mezza impresa in vista del ritorno: vincere e farlo con due gol di scarto, in virtù della peggiore situazione di classifica. Alla band di Zanetti basta invece gestire. Appuntamento a giovedì 27 per la sfida di ritorno: si scoprirà chi farà compagnia a Empoli e Salernitana.