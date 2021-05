Eccellenza Calabria, i playoff slittano di una settimana: ci sarà il pubblico. Il nuovo calendario

26 Maggio 2021 10:35

I playoff di Eccellenza calabrese slittano di una settimana: tutti e tre turni verranno disputati a giugno per permettere l’ingresso dei tifosi

“I play off di Eccellenza slittano di una settimana. Questa la decisione del Consiglio di Presidenza del CR Calabria riunitosi questo pomeriggio in videoconferenza. L’apertura degli impianti sportivi a partire dal primo giugno e l’accoglimento delle istanze delle società partecipanti hanno contribuito a determinare tale scelta. La volontà di rivedere pubblico sugli spalti non esclude la necessità di mantenere alta la guardia per quel che concerne la prevenzione del contagio da Covid-19. Le norme prevedono il limite del 25% di capienza autorizzata, fino ad un massimo di 1000 persone, posti assegnati e distanza minima di 1 metro tra gli spettatori. Il primo turno verrà disputato il 6 giugno, le semifinali il 13 giugno e la finalissima il 20 giugno. Eventuali gare non disputate verranno recuperate nel mercoledì immediatamente successivo”. E’ la nota pubblicata sul sito del Comitato Regionale Calabria. Determinato dunque il nuovo calendario, con lo spostamento dei tre turni a giugno per permettere l’ingresso del pubblico, possibile da giorno 1. Di seguito il nuovo programma.

1° TURNO – DOMENICA 6 GIUGNO

Sersale-Soriano

Sambiase-Palmese

Vigor Lamezia-Reggiomediterranea

Locri-Scalea

SEMIFINALI – 13 GIUGNO

FINALE – 20 GIUGNO