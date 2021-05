Platì: una delegazione dell’amministrazione incontrerà il deputato calabrese Furgiuele per esporre le criticità della SP2

20 Maggio 2021 14:41

Una delegazione del Comune di Platì guidata dal Sindaco Rosario Sergi, dal consigliere capogruppo Giovanni Sarica e dal Presidente del Consiglio Paolo Ferrara, incontrerà giovedì 27 maggio a Montecitorio il Deputato calabrese on. Domenico Furgiuele per esporre le criticità della SP2 e concordare le linee strategiche da adottare per sollecitare il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili.

Giovanni Sarica (LDR): “Giovedì 27 saremo a Montecitorio con una delegazione comunale guidata dal sindaco Sergi per tutelare i diritti dei nostri cittadini. Corre l’obbligo ringraziare la disponibilità dell’on. Furgiuele, unico deputato calabrese a rispondere al grido di dolore di un terrirorio “considerato importante” solo in occasione delle campagne elettorali”.

Domenico Furgiuele (Lega): “I ritardi nella manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture stradali sono persistenti. In particolare le condizioni della SP2 (ex SS112) Bovalino-Bagnara sono allarmanti, un’arteria viaria da cui dipendono l’economia e lo sviluppo socio-culturale del territorio. Da rappresentante calabrese in qualità di deputato Lega ha presentato una interrogazione al ministro Giovannini per capire le intenzioni del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili in merito ai ritardi ed agli inspiegabili mancati interventi. Dopo i grandi disagi subiti dal territorio è tempo di intervenire in modo concreto, anche con l’emanazione dell’atteso decreto di revisione della rete stradale di competenza nazionale”.