Altri ex Reggina ritrovano la Serie B: Sounas e Bianchimano trascinano il Perugia alla promozione

2 Maggio 2021 17:09

Terzo verdetto dalla Serie C: il Perugia degli ex Reggina Bianchimano e Sounas conquista la promozione in cadetteria

Dopo la Ternana e il Como, arriva il terzo verdetto dalla C: la capolista del girone B, il Perugia, vince in casa della Feralpi Salò nell’ultima giornata di campionato e conquista la promozione in Serie B. Altri ex Reggina, dopo quelli del Como la scorsa settimana, raggiungono la cadetteria: si tratta di Sounas, Angella e Bianchimano, quest’ultimo autore della seconda rete oggi. In seguito alla sciagurata e inaspettata retrocessione della scorsa stagione, gli umbri ritrovano un piazzamento più conoscono al suo blasone e alla sua tradizione. E la Serie B, con queste piazze, si fa più interessante.