Giro d’Italia 2021, la 21ª tappa Senago-Milano: percorso, altimetria e favoriti

30 Maggio 2021 11:12

Oggi al via l’ultima tappa del Giro d’Italia 2021: percorso altimetria e favoriti della frazione Senago-Milano, ultima cronometro della Corsa Rosa

Il Giro d’Italia 2021 si conclude quest’oggi! Siamo arrivati alla fine di 3 settimane di grande ciclismo, tappe intense e ricche di colpi di scena. La 21ª tappa, la cronometro di 30.3 km da Senago a Milano, chiuderà la Corsa Rosa senza grandi scossoni alla classifica generale. Tappa pianeggiante, composta da ampie strade rettilinee fino a Sesto San Giovanni. Da qui si andrà full gas, in posizione aerodinamica, fino agli ultimi 2 km in cui si dovranno attraversare i viali cittadini. Prima dell’ingresso a Piazza Duomo, per gli ultimi 250 metri del Giro d’Italia, ci saranno diverse svolte ad angolo retto.

Giro d’Italia 2021, i favoriti della 21ª tappa Senago Milano

Egan Bernal è sicuro di mantenere la maglia rosa ed è dunque il vincitore del Giro d’Italia 2021. Alle sue spalle Damiano Caruso, miglior cronoman del podio, blinderà la seconda posizione dagli assalti di Simon Yates. Filippo Ganna potrebbe prendersi il successo di tappa: dopo aver fatto un lavoro pazzesco per la Ineos Grenadiers, il ciclista di Verbania tornerà a competere per confermare il suo dominio nelle corse contro il tempo che al Giro dura da due anni. Edoardo Affini e Remi Cavagna i due outsider che potrebbero impensierirlo.