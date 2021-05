Giro d’Italia 2021, la 15ª tappa Grado-Gorizia: percorso, altimetria e favoriti

23 Maggio 2021 11:18

Va in scena oggi la 15ª tappa del Giro d’Italia 2021: percorso, altimetria e favoriti della frazione Grado-Gorizia. Fuga nuovamente vincente?

Dopo le fatiche dello Zoncolan che ha messo a dura prova i ciclisti, la frazione odierna, posta prima del tappone Sacile-Cortina d’Ampezzo di domani, rischia di essere alquanto infida. La 15ª tappa del Giro d’Italia 2021, la Grado-Gorizia, è una frazione piuttosto breve, lunga appena 147 km, ma che non va sottovalutata. I ciclisti dovranno scalare per 3 volte il GPM di Gornje Cerovo, salita di 4ª categoria lunga 1.7 km con pendenza media dell’8.5%. I due traguardi volanti verranno attraversati al km 53.7 e al km 142.4, poco prima del traguardo. A 4 km dall’arrivo di Gorizia sarà presente uno strappo con punte del 14% di pendenza.

Giro d’Italia 2021, i favoriti della 15ª tappa Grado-Gorizia

Difficile indicare un vincitore certo nella tappa odierna, come spesso accaduto in questa prima metà del Giro d’Italia, la fuga potrebbe risultare vincente. Giovedì la Bora-Hansgrohe ha messo in mostra un gran lavoro di squadra che, se ripetuto, potrebbe premiare Peter Sagan. Fra gli azzurri attenzione ad Andrea Vendrame e Diego Ulissi, ma anche Gianni Moscon e Alberto Bettiol.