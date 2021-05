Giro d’Italia 2021, l’8ª tappa Foggia-Guardia Sanframondi: percorso altimetria e favoriti

15 Maggio 2021 12:04

Il Giro d’Italia 2021 scende al Sud: percorso, altimetria e favoriti dell’8ª tappa Foggia-Guardia Sanframondi.

Fine settimana davvero interessante quello del Giro d’Italia 2021. La carovana rosa si sposta verso il Sud con la tappa Foggia-Guardia Sanframondi, 170 km dal percorso molto tortuoso. Oggi niente pianura per i ciclisti. Nei primi 100 km presenti due ascese non considerabili GPM, al chilometro 100, inizierà la salita di Bocca della Selva che misura 18.9 chilometri e ha una pendenza media al 4.6%. Successivamente ci saranno 40 chilometri di discesa prima della salita finale, lunga 3 chilometri, che porterà al traguardo: i primi 2500 metri della salita hanno una pendenza media del 7.6%.

Giro d’Italia 2021, i favoriti dell’8ª tappa

Quella di oggi è una tappa alquanto complicata, nella quale ci si aspetta l’azione di un big della classifica generale. Occhi puntati su Egan Bernal e Simon Yates dunque, i principali favoriti per la vittoria del Giro d’italia. Fra gli italiani Giulio Ciccone può giocarsi le sue carte, così come Davide Formolo. Attila Valter proverà a non lasciarsi sfilare la maglia rosa.