Ponte sullo Stretto di Messina, Musumeci: “basta telenovele, l’opera si farà!”

9 Maggio 2021 10:08

Il Ponte sullo Stretto è stato ribattezzato Ulisse dai presidente Musumeci e Spirlì

“Il Ponte si farà. Lo vogliono i siciliani, serve al Paese. Si chiamerà Ulisse”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in una intervista alla Repubblica, edizione Palermo, in merito al collegamento stabile sullo Stretto. “Nell’incontro che abbiamo avuto con il presidente di Webuild, Pietro Salini, lo abbiamo ribadito: se servirà, siamo pronti anche a finanziarlo parzialmente. Ma la telenovela del ponte deve finire”, ribatte il governatore. Musumeci si riferisce chiaramente al Project Financing, cioè una forma di finanziamento delle opere pubbliche o di pubblica utilità, fondata sull’utilizzo di risorse alternative a quelle statali e sul coinvolgimento di soggetti privati. L’azienda WeBuild potrebbe prendersi carico di una grossa fetta di spesa per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, mentre la parte rimanente verrebbe finanziata dalle Regioni Sicilia e Calabria o dallo Stato.