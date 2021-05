Pd: Letta domani al webinar ‘Acqua bene primario’

4 Maggio 2021 12:52

Roma, 4 mag (Adnkronos) – ‘Acqua bene primario. Il Pd per la candidatura italiana al forum mondiale dell’acqua 2024 Firenze-Assisi’ è il titolo del webinar che domani, mercoledì 5 maggio, dalle ore 17 vedrà la partecipazione di Enrico Letta (segretario nazionale del Pd), Marina Sereni (vice ministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale), Dario Nardella (sindaco di Firenze), Stefania Proietti (sindaca di Assisi), Erasmo D’Angelis (segretario generale autorità di distretto dell’Italia centrale) e Antonio Navarra (Presidente Euro-Mediterranean Center on Climate Change). Lo rende noto il Pd.

I lavori che verteranno sulle strategie relative alle tematiche ambientali e sull’importanza della risorsa idrica, mirano inoltre a rilanciare il sostegno del Pd alla candidatura del nostro Paese ad ospitare il Forum mondiale dell’acqua 2024. Candidatura già formalizzata nel settembre del 2020 dal Comune di Firenze assieme al Comune di Assisi e al Sacro Convento di Assisi.

Il Forum rappresenta il principale momento di riflessione e confronto a livello internazionale sull’utilizzo della risorsa idrica in ogni suo aspetto e la candidatura è sostenuta dal Governo italiano, attraverso il Ministero degli Esteri, dal Dipartimento della Protezione Civile e da enti, organismi ed associazioni nazionali che da decenni promuovono il territorio italiano e la gestione delle risorse idriche. Sarà possibile seguire i lavori sulla pagina Fb del Partito democratico.