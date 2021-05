Polistena: paziente con infarto miocardio trasferito con elisoccorso a Reggio Calabria per mancanza di ambulanze e emodinamica [FOTO E VIDEO]

29 Maggio 2021 19:09

Polistena, il paziente è stato trasportato a Reggio Calabria alle ore 13 di oggi

Intorno alle ore 13:00 di oggi, l’elisoccorso dell’Ospedale di Polistena s’è alzato in volo per l’ennesima “emergenza”, resa tale dalla cattiva gestione della sanità reggina. Il volo si è reso necessario, infatti, per trasportare al GOM di Reggio Calabria un paziente con infarto miocardio acuto che sarebbe potuto essere gestito nello stesso nosocomio di Polistena se ci fosse l’emodinamica, per cui i professionisti locali si battono invano da molto tempo. Tra l’altro la carenza di ambulanze ha impedito il trasferimento via terra, costringendo l’attivazione delle (costosissime) procedure d’urgenza richieste dall’intervento dell’elisoccorso, determinando un ulteriore elevatissimo rischio per il paziente in queste condizioni cliniche. E’ l’ennesima conferma che l’emodinamica è fondamentale per l’ospedale di Polistena: consentirebbe di limitare tali rischi ed evitare enormi sprechi di denaro pubblico.