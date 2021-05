Partiti: Sondaggio Swg-La7, Lega prima ma in una settimana perde un punto, più 1,1 per Fdi

3 Maggio 2021 21:14

Roma 3 mag. (Adnkronos) – La Lega di Matteo Salvini si conferma il primo partito italiano con il 20.9% ma in una settimana perde quasi un punto percentuale (-0.9%). Lo rileva un sondaggio Swg per il Tg La7. Segue il Pd, praticamente stabile al 19% con un meno 0,1, mentre prosegue l’avanzata di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che con un più 1,1% arriva al 18,7.

Il Movimento 5 Stelle sale al 17.8% (+0.4%), Forza Italia scende al 6.6% (-0.2%). In calo anche Azione, al 3.5%; Sinistra italiana al 2.9% e Italia viva all’1.7%.