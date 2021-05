Parco eolico “Timpe di Muzzunetti”, Irto: “impedire scempio che non serve alla Calabria”

3 Maggio 2021 18:59

“Qualche giorno fa ho partecipato al webinar “Dalla terra alla terra: preserviamo i vigneti storici del Cirò” organizzato dall’associazione di promozione sociale e territoriale Fili Meridiani. L’incontro è servito per mettere assieme imprenditori, istituzioni, cittadini per discutere della realizzazione del parco eolico “Timpe di Muzzunetti” progettato sulle colline dove sorgono gli storici vigneti cirotani”. E’ quanto afferma il candidato alla presidenza della Regione Calabria, Nicola Irto, che aggiunge: “Ho detto con chiarezza che il progetto va bloccato per garantire la tutela agroalimentare e paesaggistica di zone straordinarie, con la presenza di secolari vigneti e di antiche colture della produzione del vino che rappresentano la “filiera della vita” di quei territori. Ma non bastava solo dirlo. Ho depositato questa mattina la mozione in Consiglio regionale che impegni la Giunta a bloccare l’iter autorizzativo. Anche l’assessore all’Agricoltura ha già comunicato che firmerà il mio documento. Spero davvero che tutti adesso dimostrino il coraggio di impedire uno scempio che non serve alla Calabria”. Di seguito la mozione integrale:

Il Consiglio Regionale,

Premesso che:

– lo sviluppo e la promozione di fonti di energia rinnovabile sono fondamentali per il futuro del nostro Paese e quindi della nostra Regione e che l’energia prodotta da impianti a fonte rinnovabile dovrà trovare una strada “privilegiata” nei territori che si prestano al suo sviluppo;

– tuttavia, si è verificata una corsa alla costruzione di impianti eolici anche in siti che altri Paesi Europei non avrebbero nemmeno preso in considerazione per il loro utilizzo non bilanciato con la reale domanda di energia prodotta e per l’incidenza su territori tutelati o di particolare importanza per la produzione agricola o la bellezza del paesaggio;

– venerdì 30 aprile u.s. l’associazione di promozione sociale e territoriale “Fili Meridiani” ha organizzato un webinar dal titolo “Dalla terra alla terra: preserviamo i vigneti storici del Cirò” al quale hanno preso parte imprenditori del luogo, alcuni rappresentanti delle istituzioni, molti cittadini attraverso una grande partecipazione pubblica/web nel corso del quale si è discusso della realizzazione di un parco eolico “Timpe di Muzzunetti” che andrebbe ad essere realizzato sulle colline dove sorgono gli storici vigneti del Vino Cirò;

VISTO che: – ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia sono materie di legislazione concorrente tra Stato e Regione;

Impegna la Giunta regionale

ed il Presidente della Regione 1) a intervenire al più presto bloccando l’iter autorizzativo e revocando tutti gli atti amministrativi fino ad ora emessi relativamente all’impianto eolico che dovrà essere realizzato nel territorio di Cirò denominato “Timpe di Muzzunetti” per garantire la tutela agroalimentare e paesaggistica di zone di particolare pregio per via della presenza di secolari vigneti e di antiche colture della produzione del vino che rappresentano la “filiera della vita” dei territori sopra citati;

2) a compiere una ricognizione delle aree idonee all’installazione degli impianti eolici on­-shore, tenendo necessariamente conto della tutela e salvaguardia dei territori agricoli, della biodiversità e del paesaggio rurale del luogo.