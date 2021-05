Pallacanestro Viola, vittoria in Gara-2 contro Avellino. Coach Bolignano: “grande maturità in una gara nervosa” [INTERVISTA]

18 Maggio 2021 22:44

Coach Bolignano analizza la vittoria della Pallacanestro Viola sulla Scandone Avellino ai microfoni di StrettoWeb: un successo frutto di maturità e testa

Buona la prima e anche la seconda. La Pallacanestro Viola bissa il successo di Gara-1 e si porta a casa anche Gara-2 dei Playout di Serie B. Successo importante quello dei neroarancio arrivato al termine di una partita difficile e nervosa. Coach Bolignano, ai microfoni di StrettoWeb, ha fatto il punto sulla gara dichiarando: “sono contento della reazione che hanno avuto i miei ragazzi, di maturità oltre che dal punto di vista nervoso. Mi aspettavo una partita nervosa perchè stiamo parlando di Playout, dove tutto è permesso. Il nervosismo è alto. L’avevo già detto prima dell’inizio della serie. Noi ci siamo fatti trovare pronti a reagire nel momento di difficoltà“. Adesso testa alla doppia trasferta di Avellino nella quale la Viola ha due match point per chiudere il discorso qualificazione. I neroarancio non hanno mai vinto fuori casa, ma coach Bolignano sottolinea come i risultati della regular season non fanno testo durante i Playout e la Pallacanestro Viola “scende in campo sempre per vincere“.