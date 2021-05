La Pallacanestro Viola batte Avellino in Gara-5 e si salva. Coach Bolignano: “ci siamo tolti la paura di vincere!” [INTERVISTA]

26 Maggio 2021 22:49

La Pallacanestro Viola ottiene il successo che vale la salvezza: coach Bolignano analizza ai microfoni di StrettoWeb la vittoria in Gara-5 su Avellino

“Oggi era una partita da vincere dal punto di vista emotivo. Non eravamo diventati brocchi in Gara-4 e non siamo diventati dei fenomeni in Gara-5“. Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, coach Bolignano analizza con la solita lucidità il successo della Pallacanestro Viola su Avellino che è valso la salvezza ai neroarancio. Una vittoria apparsa già ben chiara dal primo quarto, nel quale i reggini sono scesi in campo con una fame e una cattiveria da squadra “in missione“. Carattere, decisione e intensità sono le 3 parole chiave utilizzate dall’allenatore neroarancio che ha poi sottolineato il percorso di crescita fatto da un gruppo giovanissimo come quello della Viola che nel momento più importante della stagione si è tolta “la paura di vincere” che spesso ha portato meno punti di quanti Genovese e compagni avrebbero meritato di ottenere.