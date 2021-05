Pallacanestro Viola-Scandone Avellino, coach Bolignano: “così il 3° quarto ha fatto la differenza” [INTERVISTA]

16 Maggio 2021 21:33

Pallacanestro Viola-Scandone Avellino, l’analisi di coach Bolignano: importante l’approccio mentale, partita vinta nel 3° quarto

La Pallacanestro Viola vince Gara-1 dei Playout contro la Scandone Avellino. Prova importante per i neroarancio trascinati da un super Salvatore Genovese autore di 21 punti. Decisivo il terzo quarto di gara nel quale la formazione reggina è arrivata sul +21, vantaggio gestito con qualche patema ad inizio quarto periodo nel quale un po’ di rilassatezza ha permesso agli irpini di rientrare. Riprese in mano le redini del match, la Pallacanestro Viola si è imposta 78-64.

Ai microfoni di StrettoWeb, coach Bolignano ha analizzato così la gara: “abbiamo approcciato la gara in maniera importante e concreta nei primi 2 quarti. L’approccio del 3° quarto, che ci ha permesso di prendere il largo di 20 punti, ha leso psicologicamente Avellino che si è rifatta sotto, ci ha messo in difficoltà, ma ai primi 2 errori si è sciolta come neve al sole”.