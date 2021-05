Pallacanestro Viola-LUISS Roma LIVE 4° Q: ultimi 2 minuti, neroarancio a +14!

2 Maggio 2021 19:32

Pallacanestro Viola-LUISS Roma, il racconto dell’8ª gara della fase a orologio di Serie B, ultimo match della regular season prima dei Playout

Ultima gara di regular season di Serie B, 8° match della fase a orologio che chiude il girone D di questa lunga e travagliata stagione. La Pallacanestro Viola, di ritorno dalla dolorosa trasferta di Salerno, giocherà fra le mura amiche del PalaCalafiore contro la LUISS Roma. Ultima sfida importante per i neroarancio che, già sicuri dei Playout, dovranno blindare il fattore campo che permetterà di giocare la maggioranza delle gare in casa: visto il trend in trasferta, che vede la Viola unica squadra a non aver mai finto fuori casa, non avere il fattore casalingo sarebbe una mezza condanna annunciata. StrettoWeb seguirà la gara LIVE dal PalaCalafiore raccontando la sfida ai suoi lettori attraverso le azioni più belle.

Pallacanestro Viola-LUISS Roma LIVE:

4° Quarto –

4° Quarto – Recupero di Gobbato che in contropiede schiaccia! Sul ribaltamento due di Sanna. 85-71

4° Quarto – GIULIOOOOOO MASCHERPA DA 3, PESANTISSIMO! 83-69

4° Quarto – Si fa perdonare Genovese, sempre al top davanti. 80-69

4° Quarto – Murri in lunetta dopo aver subito fallo da Fall: 1/2. 78-69

4° Quarto – Mascherpa, penetrazione perfetta e 2 punti. 78-68

4° Quarto – Si addormenta Genovese su una palla vagante, Sanna recupera e realizza. 76-68

4° Quarto – Risponde Bonaccorso, anche lui con una bomba da 3. 76-66

4° Quarto – GIULIO MA-SCHER-PA! TRIPLA! 76-63

4° Quarto – Due per Mascherpa. 73-63

4° Quarto – Tripla in risposta per Bonaccorso. 71-63

4° Quarto – Enrico Gobbato, tripla! Sempre freddo mentalmente il triestino, ci voleva proprio. 71-60

4° Quarto – Bonaccorso recupera e mette 2 punti. 68-60

Fine 3° Quarto! – Pallacanestro Viola che parte forte, poi si rilassa nella parte finale del quarto. Ridotto a 10 punti il distacco sulla LUISS Roma.

3° Quarto – Brutta palla persa da Sebrek, Pasqualin realizza in contropiede. 68-58

3° Quarto – Due punti per Sanna. 68-56

3° Quarto – Infante in lunetta: 2/2. 68-54

3° Quarto – Fallo di Murri su Genovese: Totò fa 2/2 dalla lunetta. 68-52

3° Quarto – Infante, devastante sotto canestro, altri 2. 66-52

3° Quarto – Tripla pazzesca di Roveda, con fallo! Libero out, peccato. 66-50

3° Quarto – Recupero di Infante che va a schiacciare. 63-50

3° Quarto – Fallo su Murri: 2/2. 63-48

3° Quarto – Due per Infante che colpisce in faccia Fall. Il centro neroarancio medicato a bordocampo. 63-46

3° Quarto – Genovese realizza, altri due. 63-44

3° Quarto – Bonaccorso da 3. 61-44

3° Quarto – Assist Roveda, Barrile realizza! 61-41

3° Quarto – Capitan Barrile, altri 2! 59-41

3 ° Quarto – Gran movimento di Infante che realizza nel pitturato. 57-41

3° Quarto – Tecnico a Gobbato, libero dentro per Pasqualin. 57-39

3° Quarto – Capitaaaaaan Barrile in contropiede! 57-38

3° Quarto – Due per Fall servito da Mascherpa. 55-38

3° Quarto – Due di Sanna. 53-38

3° Quarto – Subito due per Mascherpa. 53-36

Fine 1° tempo! – Pallacanestro Viola in totale controllo al termine del primo tempo. Gobbato grande trascinatore con 15 punti, Genovese lo segue con 10. Per la LUISS, molto nervosa, c’è un ottimo Infante con 18 punti.

2° Quarto – Tripla per Pasqualin. 51-36

2° Quarto – Due per Gobbato, altro tecnico per la LUISS, questa volta per le forti proteste dell’allenatore. Sbaglia Genovese dalla lunetta. 51-33

2° Quarto – Mascherpa realizza! 49-33

2° Quarto – Infante da 2, ma viene chiamato un fallo tecnico alla panchina della LUISS. 48-33

2° Quarto – Antisportivo su Roveda da parte di Sanna. Roveda fa 1/2 dalla lunetta. 48-31

2° Quarto – Errore clamoroso di Mascherpa tutto solo, corregge Genovese. 47-31

2° Quarto – Roveda col motorino, scarico per Genovese e tripla!!! 45-31

2° Quarto – Tripla di Sebreeeek! Ben 10 punti per il croato dalla panchina. 42-31

2° Quarto – Yande Fall da dentro l’area, 2 punti. 39-31

2° Quarto – Infante, rimbalzo e due punti. 37-31

2° Quarto – Tripla di Sanna! 37-29

2° Quarto – Infante da 2, risponde Sebrek con un sottomano invertito pazzesco! 37-26

2° Quarto – Sebrek in lunetta: 1/2. 35-24

2° Quarto – Tripla di Tredici! 34-24

2° Quarto – Ancora Roveda da 2! 34-21

2° Quarto – Sanna da 2. 32-21

2° Quarto – Roveda da 2. 32-19

2° Quarto – Infante da 2. 30-19

Fine 1° Quarto – Ottima Pallacanestro Viola in completo controllo della gara, i neroarancio segnano e si divertono.

1° Quarto – Yande Faaaal! Assist direttamente dalla rimessa di Roveda, vola in cielo il centro africano e appoggia al vetro. 30-17

1° Quarto – Fall servito da Mascherpa, altri 2! 28-17

1° Quarto – Sebrek in contropiede! 26-17

1° Quarto – Due per Genovese! 24-17

1° Quarto – Sanna da 2. 22-17

1° Quarto – Sebrek a rimbalzo, due punti. 22-15

1° Quarto – Due per Yande Fall, risponde con una tripla Sanna. 20-15

1° Quarto – Due per Pasqualin. 18-12

1° Quarto – Assist no look di Mascherpa, sopraffino. Gobbato ringrazia e mette due punti. 18-10

1° Quarto – Tripla di Gobbato, servito da Mascaherpa. 16-10

1° Quarto – Ancora Infante… 13-10

1° Quarto – Ancora Infante per la Luiss, da 2. 13-8

1° Quarto – Fallo su Gobbato: 1/2 dalla lunetta. 13-6

1° Quarto – Assist Mascherpa, tripla di Gobbato! 12-6

1° Quarto – Altri due per Infante da sotto. 9-6

1° Quarto – Ancora Gobbato, inizio a tutto gas da entrambe le parti! 9-4

1° Quarto – Gobbato da 2. 7-4

1° Quarto – Due punti per Infante, che si ripete poco dopo 5-4

1° Quarto – Altri due per Mascherpa 5-0

1° Quarto – E si parte subito forte! Assist di Fall, tripla per Genovese! 3-0

1° Quarto – Palla a 2, si comincia!

17:45 – Tutto pronto per Pallacanestro Viola-LUISS Roma, ultima gara della regular season. I neroarancio proveranno a migliorare la propria classifica e soprattutto a blindare il fattore campo in vista dei Playout.