Pallacanestro Viola-LUISS Roma, coach Bolignano: “vittoria e testa ai Playout, la stagione non è ancora finita” [INTERVISTA]

La Pallacanestro Viola batte la LUISS Roma 91-75, coach Bolignano analizza il finale della regular season ai microfoni di StrettoWeb

La regular season 2020-2021 di Serie B si è appena conclusa, almeno per quanto riguarda la Pallacanestro Viola. Completate le 22 gare della stagione, i neroarancio guardano con fiducia ai Playoff, ultimo ostacolo per poter ottenere la tanto agognata salvezza. La Pallacanestro Viola si approccia alla postseason con lo spirito giusto, dopo un rotondo successo per 91-75 contro la LUISS Roma fra le mura amiche del PalaCalafiore. Nel post gara, coach Bolignano ha parlato del momento della Viola e del finale di stagione ai microfoni di StrettoWeb.

“Per me Playout e Playoff fanno parte dell’intera stagione, che non è finita. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo che era quello della non stagione diretta. Abbiamo conseguito il secondo obiettivo che era quello della miglior classifica in griglia Playout, ora pensiamo alla fase successiva”, ha spiegato il coach commentando l’approccio alla postseason dei neroarancio che ancora non sanno quale sarà la loro avversaria fra Monopoli e Avellino. Bolignano ha poi sottolineato le difficoltà nel preparare i Playout, viste le gare ravvicinate nella serie, per le quali ha intenzione di preparare un piano partita che vada bene per tutte e 3 le eventuali gare.