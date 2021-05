Pallacanestro Viola, oggi la festa salvezza presso il punto vendita Clivia di Santa Caterina [INFO e DETTAGLI]

27 Maggio 2021 13:08

La Pallacanestro Viola festeggia la meritata salvezza: oggi l’incontro con i tifosi presso il punto vendita Clivia di Santa Caterina

A ventiquattro ore dall’impresa, è tempo di festeggiamenti in casa Viola. Nel pomeriggio di oggi squadra e staff tecnico saranno ospitati presso il punto vendita di Santa Caterina del Top Sponsor Clivia, che li omaggerà con il premio salvezza, visto il percorso intrapreso insieme quest’anno per due grandi realtà positive del territorio reggino. Per chiunque lo desideri, i nostri ragazzi vi aspettano dunque a partire dalle 16:30 in Via Santa Caterina D’Alessandria N°93 presso il punto vendita del nostro Top Sponsor Clivia per festeggiare la salvezza insieme ai tifosi. Si raccomanda infine l’utilizzo della mascherina e di osservare il distanziamento sociale, a norma delle attuali restrizioni in materia di prevenzione anti COVID-19.