Palermo, i carabinieri fermano una festa di compleanno al ristorante con 45 invitati: fioccano le multe

10 Maggio 2021 12:24

Fermata a Palermo una festa di compleanno con 45 invitati: i carabinieri multano 28 maggiorenni e dispongono la chiusura del locale

Festeggiare il proprio compleanno insieme ad amici e parenti, un’abitudine che qualcuno proprio non può fare a meno di lasciar perdere. Anche al tempo della pandemia. A Santa Flavia, piccolo centro marinaro a est di Palermo, i carabinieri hanno interrotto una festa di compleanno con 45 invitati in un ristorante. Il party è severamente vietato dalle stringenti norme atte a contenere la pandemia di Coronavirus, specialmente in una regione come la Sicilia che è ancora in ‘zona arancione’. I carabinieri hanno multato 28 partecipanti maggiorenni, mentre per il locale, situato in via Mondello, è stata disposta la chiusura temporanea.