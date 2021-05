Giro d’Italia 2021, il Palazzo del Comune di Ragusa si tinge di rosa: l’omaggio per Damiano Caruso

29 Maggio 2021 11:05

Il Comune di Ragusa omaggia lo straordinario Giro d’Italia corso fin qui da Damiano Caruso: il Palazzo del Comune si tinge di rosa

Damiano Caruso si è preso le copertine del Giro d’Italia 2021. Il ciclista siciliano doveva ricoprire il ruolo di gregario di lusso di Mikel Landa, capitano della Bahrain-Victorious, nonchè uno dei principali favoriti alla vittoria finale della Corsa Rosa. Lo spagnolo si è infortunato nelle tappe iniziali a causa di una brutta caduta che lo ha costretto al ritiro. Caruso è stato quindi promosso a capitano con l’obiettivo di puntare a chiudere il più vicino possibile al podio. Il ciclista italiano ha lottato, tappa dopo tappa, risultando sempre in ottima forma, specialmente sulle salite che hanno visto faticare anche i due rivali Egan Bernal (maglia rosa) e Simon Yates (altro grande favorito). Caruso è stato il più costante e si ritrova secondo, proprio in mezzo agli altri due big con 2’29” di distacco da Bernal e 20” di vantaggio su Yates. Oggi la penultima tappa del Giro d’Italia 2021, la frazione Verbania-Valle Spluga/Alpe Motta, ultima occasione per fare la differenza in salita. La Sicilia intera fa il tipo per Damiano Caruso che tenterà di blindare un secondo posto che ha il sapore dell’impresa. La sua città natale, Ragusa, ha deciso di tingere di rosa il Palazzo del Comune in suo onore. Un gesto di buon auspicio che celebra le gesta di un grande ciclista siciliano.