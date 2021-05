26 Maggio 2021 12:06

Info, prezzi e dettagli dei pacchetti Sky Calcio e Sky Sport per la stagione 2021-2022: ecco come seguire la Reggina nella prossima stagione di Serie B

Mancano solo i Playoff di Serie B e la stagione 2020-2021 potrà dirsi conclusa. Dunque è già tempo di pensare alla prossima! Si prospetta un’annata 2021-2022 davvero interessante dal punto di vista calcistico, a partire già dall’estate con Euro 2020, proseguendo con le nuove stagioni di Serie A, Serie B, la nuova Conference League che si aggiunge a Champions League ed Europa League. Sky per la prima volta non avrà la maggioranza dei diritti tv del massimo campionato italiano, ma dovrà accontentarsi soltanto di 3 gare in co-esclusiva con DAZN. La pay tv tornerà però a trasmettere la Serie B con le gare della Reggina che tornano finalmente visibili in tv tutto l’anno, insieme alle coppe europee e ad un grande ventaglio di offerte riguardanti tutti gli altri sport. Calcio e Finanza ha anticipato i pacchetti di Sky Calcio e Sky Sport per nuovi e vecchi abbonati. Vediamo nel dettaglio la loro composizione.

Abbonamento Sky Calcio, cosa comprende il pacchetto:

La Serie A TIM 2021-24 con 3 partite su 10 ogni giornata: le gare del sabato alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45;

2021-24 con 3 partite su 10 ogni giornata: le gare del sabato alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45; La Serie BKT 2021-24 con tutte le 380 partite stagionali, comprese le gare della Reggina , oltre a playoff e playout;

, oltre a playoff e playout; Il grande calcio europeo. Fino a 5 partite ogni turno di Premier League fino alla stagione 2021/2022, una selezione di partite di Bundesliga per le stagione 2021/2025 e di Ligue 1 per le stagioni 2021/2024

fino alla stagione 2021/2022, una selezione di partite di per le stagione 2021/2025 e di per le stagioni 2021/2024 Tutte le partite di UEFA Euro 2020 con l’Italia protagonista

Abbonamento Sky Sport, cosa comprende il pacchetto:

Le stagioni 2021 di Formula 1 e MotoGP con due canali dedicati e una copertura dell’intero weekend con prove libere, qualifiche e gara; Superbike e Formula E;

e con due canali dedicati e una copertura dell’intero weekend con prove libere, qualifiche e gara; Superbike e Formula E; La UEFA Champions League e la UEFA Europa League con la fase a eliminazione diretta della stagione 2020/2021; la neonata Conference League

e la con la fase a eliminazione diretta della stagione 2020/2021; la neonata L’NBA con oltre 300 partite a stagione e il tennis con gli ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals e Wimbledon; le Nazionali più forti di rugby e i tornei major di golf.

Abbonamento Sky Calcio e Sky Sport, le offerte insieme a Sky TV:

Sky Tv+Sky Calcio : 30,90 euro al mese, anziché 45 euro al mese;

: 30,90 euro al mese, anziché 45 euro al mese; Sky Tv+Sky Sport: 30,90 euro al mese, anziché 45 euro al mese.

Entrambi i pacchetti, se attivati ora, comprendono la visione delle gare di Euro 2020 e Sky Q. Sky Calcio sarà inoltre gratuito dal 1° luglio al 30 settembre. Chi vorrà recedere potrà farlo senza costi.