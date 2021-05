14 Maggio 2021 23:03

Una positività al test rapido all’interno del gruppo squadra dell’Orlandina Basket: la nota ufficiale

Orlandina Basket comunica che in seguito ai test effettuati nella giornata odierna è stata rilevata la positività al tampone rapido per il Covid-19 di un membro del gruppo squadra. L’atleta è stato posto in isolamento, in attesa di ulteriori esami specifici. Negativi invece tutti gli altri atleti e lo staff tecnico, che nei prossimi giorni effettueranno ulteriori test di controllo.

Ufficio Stampa Orlandina Basket