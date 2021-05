Olimpiadi Tokyo 2020, l’associazione dei medici giapponesi chiede la cancellazione dei Giochi

19 Maggio 2021 11:46

Olimpiadi Tokyo 2020, l’associazione dei medici giapponesi ha chiesto la cancellazione della kermesse con una lettera al primo ministro Suga

“Riteniamo che la scelta corretta sia quella di annullare un evento che ha la possibilità di aumentare il numero di persone infette e morti“. Con queste parole, contenute in una lunga lettera, l’associazione di medici giapponesi, Tokyo Medical Practitioners Association, composta da 6000 membri, ha chiesto ufficialmente la cancellazione delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La lettera è stata spedita al primo ministro Yoshihide Suga, al governatore di Tokyo Yuriko Koike e a Seiko Hashimoto, a capo del Comitato organizzativo. Richiesta che sembra intercettare le preoccupazioni dei giapponesi che preferirebbero rinviare nuovamente o annullare del tutto l’evento a causa della pandemia di Covid. L’afflusso di persone, nonostante il divieto di accesso al Paese per i tifosi stranieri, sarà importante. Il presidente del Cio Thomas Bach ha comunque rassicurato: “al momento il 75% dei residenti del Villaggio Olimpico sono vaccinati o si sono assicurati la vaccinazione in tempo per l’inizio delle Olimpiadi”.