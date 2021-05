EasyJet annuncia la nuova rotta tra Lamezia Terme e Berlino con due collegamenti a settimana

21 Maggio 2021 16:04

Salgono a 4 le rotte con cui EasyJet collegherà l’aeroporto di Lamezia Terme nella stagione estiva 2021

EasyJet, compagnia aerea leader in Europa, arricchisce l’offerta dall’aeroporto di Lamezia Terme con un nuovo collegamento con Berlino. La rotta, già in vendita sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS, sarà operativa da mercoledì 23 giugno per la stagione estiva 2021, con due voli settimanali, il mercoledì e la domenica.

Con l’aggiunta del collegamento Lamezia Terme – Berlino, salgono a 4 le destinazioni nazionali e internazionali raggiungibili dall’aeroporto Sant’Eufemia di Lamezia Terme durante l’estate 2021. Quest’estate sarà dunque possibile volare dallo scalo lametino verso Milano Malpensa, con fino a 4 voli giornalieri, e verso Basilea e Ginevra in Svizzera, rispettivamente con 3 e 2 frequenze settimanali.

“Con l’introduzione della nuova rotta tra Lamezia Terme e Berlino che abbiamo annunciato oggi, vogliamo confermare il nostro impegno a migliorare la connettività della Calabria, rispondendo alla domanda di viaggio dei nostri passeggeri. La Calabria e la Germania sono unite da un legame storico e affettivo: con questa rotta desideriamo offrire una risposta concreta alla domanda di viaggio che riceviamo in entrambe le direzioni e siamo contenti di poter dare un contributo positivo alla ripresa del turismo internazionale in questa bellissima regione” – ha commentato Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia.

“Aspettiamo con entusiasmo – ha aggiunto Giulio De Metrio, Presidente di Sacal – l’avvio di questa nuova rotta che Easyjet si prepara ad offrire a tutti coloro che questa estate vorranno godere delle bellezze della Calabria. Il nuovo collegamento con Berlino, frutto di un’eccellente collaborazione, conferma la volontà del vettore di voler investire in Calabria per migliorarne la connettività e favorire la ripresa economica del territorio”.