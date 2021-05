Nuovo prestigioso riconoscimento per Roccella Jonica: conquista il premio “Mare Pulito Bruno Giordano 2021”

29 Maggio 2021 11:00

Al Comune di Roccella Jonica il premio “Mare Pulito Bruno Giordano 2021”

Nuovo prestigioso riconoscimento per il Comune di Roccella Jonica che, dopo la 19° Bandiera Blu della Fee Italia, conquista anche il premio “Mare Pulito Bruno Giordano 2021”.

Giunto alla III edizione, il riconoscimento è conferito ai Comuni che si distinguono per le buone pratiche ambientali. A seguito di un’attenta analisi dei dati forniti dall’Arpacal e delle attività svolte per la cura della qualità delle acque e della costa, l’Associazione Mare Pulito “Bruno Giordano” ha deciso quest’anno di premiare Roccella Jonica in qualità di “ente virtuoso nella tutela del mare”.

A comunicarlo con una missiva al Sindaco di Roccella, Vittorio Zito, è stata l’ideatrice del premio, Francesca Mirabelli, presidente dell’omonima associazione intitolata al compianto magistrato Bruno Giordano, già Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, che ha speso la propria vita per contrastare i reati ambientali.

“E’ un onore per la nostra città ricevere un premio intitolato alla memoria di una figura autorevole e sensibile come quella del Procuratore Giordano, che si è sempre battuto contro gli illeciti ambientali e per salvaguardare le bellezze naturali della sua Calabria. Ma è anche un motivo di soddisfazione veder riconosciuto e apprezzato a livello regionale il grande sforzo svolto finora dal nostro Comune per garantire un mare sempre pulito e una balneazione sicura”, ha dichiarato il Sindaco Vittorio Zito.

“E’ una notizia che ci riempie di gioia e di orgoglio perché conferma che le risorse investite per rendere sempre più efficiente il settore della depurazione, unitamente alle scelte adottate dal nostro Comune per ridurre la plastica e implementare la raccolta differenziata porta a porta, stradale e in spiaggia hanno dato i risultati sperati in un settore – quale è quello della tutela dell’ambiente e della costa – che ci sta particolarmente a cuore”, ha commentato dal canto suo l’Assessore comunale alle Politiche Ambientali Fabrizio Chiefari.

La cerimonia di consegna del Premio si svolgerà il 26 giugno alle ore 20.00 al Marina Yachting Club del porto di Tropea. A consegnare il riconoscimento al Sindaco e all’Amministrazione Comunale di Roccella sarà l’Ammiraglio Giovanni Pettorino, Comandante generale delle Capitanerie di Porto e Guardia Costiera.

Alla cerimonia di premiazione parteciperanno anche rappresentanti della Regione Calabria, dell’Arpacal, della Fee – Italia, dell’Unical e delle Forze dell’Ordine.