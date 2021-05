Nuovo allenatore Napoli, De Laurentiis traccia l’identikit: Spalletti in pole, ma se l’allenatore italiano fosse… Italiano?

26 Maggio 2021 15:25

Nuovo allenatore Napoli, Aurelio De Laurentiis vuole un allenatore italiano: Spalletti in pole, ma se ‘Italiano’ fosse già il cognome?

Terminato il campionato con l’amarezza di non aver raggiunto un piazzamento Champions League, il Napoli e Gennaro Gattuso si sono salutati. L’allenatore calabrese, anche chiudendo la stagione in top 4, difficilmente sarebbe rimasto sulla panchina degli azzurri. Di ieri la notizia di Gattuso come nuovo allenatore della Fiorentina. Il Napoli cambierà nuovamente guida tecnica. Aurelio De Laurentiis ha tracciato l’identikit: niente Conceição, arriverà un allenatore italiano.

Tecnici azzurri di alto livello ce ne sono diversi. Difficilmente Massimiliano Allegri sceglierà di ripartire dall’Europa League, è da escludere anche un ritorno di Maurizio Sarri visto il passato recente. Claudio Ranieri ha appena lasciato la Sampdoria dopo una grande stagione, ma non sembra un profilo intrigante. Il nome in pole è quello di Luciano Spalletti, tecnico esperto, con due esperienze importanti fra Roma e Inter, pronto a rilanciarsi dopo qualche anno di pausa. Il prossimo 30 giugno terminerà il contratto del tecnico di Certaldo con i nerazzurri e, secondo Gianluca di Marzio, ci sarebbe la volontà di chiudere da entrambe le parti.

Ma se le parole di De Laurentiis nascondessero già la soluzione? Un allenatore che di cognome fa ‘Italiano’ c’è già in Serie A, è Vincenzo Italiano autore di una splendida stagione con lo Spezia. Una scommessa, senza alcun dubbio, uguale a quella fatta già in passato con Mazzarri, ma che anche altre big hanno avuto il coraggio di fare (il Milan con Allegri e la Juventus con Conte), venendo premiate. Chissà che De Laurentiis, grande uomo di cinema, presenti un nuovo colpo di scena.