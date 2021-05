Reggina, Nicolas esalta il gruppo: “pensiamo ai playoff, quando sono arrivato non avrei pensato che ce la saremmo giocata”

4 Maggio 2021 16:29

Nicolas è un para-rigori, anche oggi è stato decisivo il suo apporto alla gara: il commento in conferenza stampa al termine di Reggina-Ascoli

“Il rammarico più grande è che potevamo vincerla, ma ormai è inutile tornare indietro. Non abbiamo fatto la nostra miglior partita ma abbiamo dato tutto e giocavamo contro una squadra che lottava per salvarsi”. Lo ha affermato in conferenza stampa il portiere amaranto Nicolas, tra i migliori in campo nella sfida di oggi. Il brasiliano ha infatti parato un calcio di rigore, esaltandosi poi in diverse altre situazione. I penalty ormai sono una sua specialità: “dentro il campo si deve fare una scelta e sono contento di aver aiutato anche oggi la squadra con un mio intervento. Quando subisci un gol è normale avere un calo mentale, poi abbiamo preso il secondo e siamo stati bravissimi. Sul rinnovo deve parlare la società col procuratore mio, ma intanto pensiamo all’obiettivo finale”. Un pareggio quello di oggi che comunque non cambia le carte in tavola, la Reggina è ancora ad un passo dai playoff: “quando sono arrivato a Reggio non mi aspettavo di giocarmi l’ottavo posto, ma pensando gara dopo gara siamo arrivati fino a qui. Tutti abbiamo fatto bene. Arrivare così in alto non è mai facile”.