Musica: in streaming dalla Sala Petrassi lo spettacolo ‘Mappa dei Suoni Nascosti’ (‘)

25 Maggio 2021 20:03

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – Il 27 maggio, in streaming dalla Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, ‘Mappa dei Suoni Nascosti’, titolo di uno spettacolo che vede in scena alcuni giovani musicisti del Lazio che presentano al pubblico il loro repertorio legato a strumenti musicali meno conosciuti.

Le province del Lazio nascondono infatti tanti tesori che solo occasionalmente riescono ad avere visibilità. Tra questi il talento di tanti giovani musicisti e liutai che vivono e lavorano in piccoli centri della Regione e che hanno dedicato il loro interesse e la loro passione a strumenti musicali inusuali, soprattutto della tradizione, creando nuova musica. Si tratta di strumenti musicali molto originali, spesso sconosciuti al grande pubblico, che oltre ad essere ‘recuperati” alla pratica musicale, spesso vengono utilizzati in forma innovativa nell’ambito di progetti artistici.

Ed è una realtà vitale perché un nuovo modello di cornamusa, costruita a Cassino, fa immediatamente 20.000 visualizzazioni e un brano di ghironda registrato nel Basso Lazio arriva nella playlist di Spotify. Per molte di queste esperienze artistiche quello che manca è però il grande ‘palcoscenico” che faccia anche da risonatore a queste eccellenze del territorio.