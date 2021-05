Musica: in streaming dalla Sala Petrassi lo spettacolo ‘Mappa dei Suoni Nascosti’ (‘) (2)

25 Maggio 2021 20:03

(Adnkronos) – Lo spettacolo, che rientra nel Festival M.A.P.S. Musica, Arte, Poesia, Storie, promosso da Finisterre, disegnando una mappa dei suoni nascosti del Lazio, mette in scena giovani musicisti legati all’esperienza dell’Orchestra Popolare Italiana Young dell’Auditorium Parco della Musica con ospite d’eccezione Ambrogio Sparagna e madrina della serata Tosca.

In scena le bombarde di Marco Iamele, la ghironda di Giordano Treglia, la sordellina di Marco Tomassi, i tamburi a cornice e i ventagli sonori di Alessia Salvucci, l’organetto e le campane di Gabriele D’Amico, l’arpa portativa di Dario Guidi, le voci di Fabia Salvucci, Elena Masullo, Arianna Colantoni.

Lo spettacolo è una produzione di Finisterre, in coproduzione con Fondazione Musica per Roma, realizzato nell’ambito del programma LazioSound di GenerAzioni Giovani e finanziata dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la GioventuÌ?. Lo streaming gratuito sarà disponibile sulle pagine Facebook di Finisterre e Auditorium Parco della Musica.