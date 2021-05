Coprifuoco, presentata una mozione dal centrodestra: “non è più sopportabile per gli italiani”

11 Maggio 2021 16:43

Coronavirus, depositata in Senato una mozione del centrodestra per rimuovere il coprifuoco

“Il coprifuoco rappresenta una significativa quanto non più sopportabile limitazione alla libertà personale dei nostri concittadini che, durante tutto il periodo dell’emergenza pandemica, hanno dimostrato uno straordinario senso del dovere e di attaccamento alle istituzioni democratiche“. E’ quanto si legge in un passaggio della mozione di centrodestra di governo, presentata al Senato, in tema di riaperture e coprifuoco. Lega, Fi, Udc e Cambiamo chiedono al governo Draghi di “valutare il superamento del coprifuoco diviene oltremodo necessario ed urgente, in linea con quanto fatto da altri partner europei per dare un segnale tangibile di graduale ritorno alla normalità con ripercussioni positive di importanti in termini sociali e di ripresa economica“.