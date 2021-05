Motomondiale: Gp Spagna, 3° trionfo di fila per Acosta in Moto3, Fenati secondo

2 Maggio 2021 13:50

Jerez, 2 mag. – (Adnkronos) – Pedro Acosta trionfa nel Gp di Spagna nella classe Moto3. Per il 16enne spagnolo della Ktm è il terzo successo di fila. Il pilota di casa si impone in volata davanti a Romano Fenati (Husqvarna) e al connazionale Jeremy Alcoba (Honda). Quarta piazza per Andrea Migno (Honda) che si lascia alle spalle il giapponese Ayumu Sasaki (Ktm) e lo spagnolo Carlos Tatay. Nella classifica iridata Acosta è in fuga con 95 punti, ben 51 in più di Niccolò Antonelli (Ktm), oggi ottavo e 53 in più di Migno.