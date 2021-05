MotoGp, Jack Miller ‘Rain Man’ a Le Mans: successo sul bagnato nel Gp di Francia! Valentino Rossi 11° [CLASSIFICA] 

16 Maggio 2021 14:54

Jack Miller trionfa sull’infida pista bagnata di Le Mans: il pilota Ducati precede Zarco e Quartararo. Valentino Rossi fuori dalla top 10

La MotoGp fa tappa in Francia per la gara di Le Mans. Grande protagonista il meteo ‘ballerino’ che rende la gara ancora più incerta del previsto. Si parte full dry con Fabio Quartararo dalla pole position: ‘El Diablo’ insegue il sogno di essere il primo francese a vincere il Gp di Francia nella classe regina. Dietro di lui Vinales e Miller. Le prime emozioni arrivano direttamente allo start: Quartararo va lungo, Miller passa ma poco dopo finisce largo sulla ghiaia. Fuori pista anche Morbidelli, ma a terra: l’italiano si tocca il ginocchio ma si rialza sulle sue gambe. La pioggia fa capolino sulla gara e costringe i piloti a rivedere le proprie strategie.

Ne approfitta Marc Marquez che dopo un lunghissimo tempo passato fuori dalle corse per infortunio, torna in testa in un Gp. La gioia dello spagnolo dura poco: al 9° giro il pilota Honda finisce a terra, ma riparte, salvo poi cadere nuovamente al 17° giro e abbandonare la corsa. Doppio disastro in casa Suzuki: Mir e Rins finiscono a terra a stretto giro di posta. Nonostante un long lap penalty (eccesso di velocità al rientro ai box) Miller infila Quartararo e si prende la prima posizione all’11° giro. Nel finale di gara spunta anche il sole sulla pista francese, condizione che dovrebbe favorire Quartararo ma il pilota Yamaha non riesce a recuperare Jack Miller e viene addirittura superato da un dirompente Zarco. Continua la maledizione francese su Le Mans: Quartararo e Zarco terminano sui due gradini più bassi del podio, a gioire è la Ducati con Jack Miller. Quarto posto per Pecco Bagnaia, il migliore degli italiani, davanti a Danilo Petrucci, solo 11° Valentino Rossi.

La classifica piloti di MotoGp dopo la gara di Le Mans