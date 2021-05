MotoGp, festa Ducati in Spagna! Miller trionfa, Bagnaia completa la doppietta: e sul podio c’è anche Morbidelli [CLASSIFICA]

2 Maggio 2021 12:44

Jack Miller vince il Gp di Spagna, Pecco Bagnia firma la doppietta Ducati: il terzo posto di Franco Morbidelli completa la festa italiana

Dopo un weekend di pausa, la MotoGp torna in pista e lo fa nella terra che ha sfornato grandi talenti delle due ruote, la Spagna. Si corre in Andalusia, nel circuito di Jerez de la Frontera dedicato alla memoria del mitico pilota Angel Nieto. Per trovare il primo spagnolo in griglia però, serve scorrere fino alla 7ª posizione occupata da Maverick Vinales, chiamato a rimontare lo svantaggio per non aumentare il gap dal compagno Fabio Quartararo che scatterà dalla pole position. Dietro di lui l’ex compagno di box in Petronas, Franco Morbidelli, seguito dal duo della Ducati Pecco Bagnaia-Jack Miller decisi a vincere la prima gara della stagione. Brutta caduta per Marc Marquez nelle FP3, per fortuna solo un po’ di paura e niente di rotto, parte 14°.

La gara regala grandi emozioni. Quartararo parte male dalla prima casella, ma rimonta curva dopo curva, passando dalla quarta posizione al comando della gara. Il francese sembra lanciatissimo verso il successo, ma nel finale le sue sicurezze, insieme al suo vantaggio, iniziano a scricchiolare fino a crollare rovinosamente. Un calo improvviso, sicuramente dovuto ad un problema tecnico, fa lentamente scivolare il francese fuori dalla top 10. Ringrazia Jack Miller che si prende la prima posizione senza troppi patemi e gestisce il finale di gara tenendo dietro l’altra Ducati, quella di Pecco Bagnaia che completa la doppietta della scuderia di Borgo Panigale. Terzo posto per un altro italiano, Franco Morbidelli. Festa straordinaria per l’Italia che si prende le prime due posizioni con la scuderia Ducati e porta due piloti tricolori sul podio. Settimo Vinales, gara anonima per lui. Chiude al 9° posto Marc Marquez, gran risultato se rapportato alla sua attuale condizione di forma. Solo 17° Valentino Rossi che non riesce a dare una sterzata alla sua stagione.

Classifica piloti MotoGp dopo la gara di Jerez