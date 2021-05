Salernitana, incidente mortale durante la festa: morto un 28enne

10 Maggio 2021 23:42

L’incidente stradale si è verificato sul Lungomare Trieste mentre i tifosi festeggiavano per la conquista della Serie A

Tragedia durante i festeggiamenti per la conquista della Serie A da parte della Salernitana. Stando a quanto si apprende da fonti locali, il ragazzo, un 28enne residente nella zona orientale della città, si trovava sul Lungomare Trieste alla guida del suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote e si è schiantato contro un’automobile in sosta. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118, il giovane si trovava già in gravi condizioni, inutili sono stati i soccorsi e il trasporto al San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Il giovane era molto conosciuto negli ambienti della tifoseria ed è per questo che una parte di supporters si è recata presso il nosocomio in segno di rispetto.