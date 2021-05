Morta la madre di Tilde Minasi, vicinanza e condoglianze

8 Maggio 2021 11:54

Morta la madre di Tilde Minasi: la vicinanza della Giunta regionale della Calabria

La Giunta regionale della Calabria esprime “sentimenti di vicinanza e profondo cordoglio” per la morte della madre del consigliere regionale Tilde Minasi. “Siamo accanto a Tilde e alla sua famiglia – affermano – in questo momento di grande dolore”.

Morta la madre di Tilde Minasi, il cordoglio del presidente Spirlì

“Sono molto triste per la morte della signora Irene Suriano Minasi, madre della consigliera regionale Tilde Minasi, capogruppo della Lega Salvini premier. Quando la radice di una famiglia si recide sulla Terra, lo smarrimento cerca di prendere il sopravvento; ma le madri non finiscono mai la loro missione. Si trasferiscono in una realtà parallela, e, da lì, continuano a vegliare. A Tilde, alla sua famiglia, tutta la mia vicinanza fraterna e, per la loro mamma, le mie preghiere di cristiano in cammino”. È quanto afferma il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì.