Moro: Letta, ‘terrorismo si sconfigge con forza democrazia’

9 Maggio 2021 13:22

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “La memoria di quel 9 maggio ’78 rimane indelebile. E così l’idea che il terrorismo si sconfigge con la forza della democrazia come accaduto in Italia. In memoria del sacrificio di Aldo Moro”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta.