Giro d’Italia 2021, il montepremi completo: dalla maglia rosa alla classifica generale, le cifre della Corsa Rosa

9 Maggio 2021 11:27

Quanto guadagna chi vince la classifica generale del Giro d’Italia? E chi si aggiudica i successi di tappa? Il montepremi completo: le cifre della Corsa Rosa

E’ iniziato ieri il Giro d’Italia 2021: l’edizione 104 della Corsa Rosa ha regalato sin da subito spettacolo ed emozioni fortissime, soprattutto per i tifosi italiani. Nella cronometro individuale di Torino è stato un pazzesco Filippo Ganna a trionfare, mettendosi addosso dunque la maglia rosa di leader.

Il giovane corridore del team Ineos ha bissato il successo dello scorso anno, sbaragliando la concorrenza e prendendosi una vittoria davvero speciale. Una vittoria davvero speciale che regala al velocista di Viterbo un bel gruzzoletto in denaro: Ganna, infatti si porta a casa 11.010 euro per la vittoria di tappa, 2000 per la maglia rosa, 750 per la maglia ciclamino, altri 750 per la maglia bianca e 300 per il premio combattività di giornata. Niente male per essere solo la prima tappa.

Numeri che incuriosiscono e spingono gli appassionati e non solo a conoscere meglio e nel dettaglio il montepremi del Giro d’Italia. Anche se è lo stesso dal 2018, non tutti conoscono le crifre dei vari premi messi a disposizione dal RCS, scopriamoli insieme.

Vittoria di tappa

Ad ogni tappa, i ciclisti che si classificano dal 1° al 20° posto riceveranno un compenso in denaro. Al corridore che taglierà per primo il traguardo andranno più di 10mila euro. Ecco i premi in denaro dal 1° al 20° piazzamento:

1. 11.010 €

2. 5.508 €

3. 2.753 €

4. 1.377 €

5. 1.102 €

6. 826 €

7. 826 €

8. 551 €

9. 551 €

Dal 10. al 20. 276 €

Classifica generale

Ovviamente, la classifica generale ha anche un suo ‘listino’. I campioni che si classificheranno dal primo al 20 posto nella generale riceveranno un compenso in denaro. Di seguito i guadagni in base al piazzamento:

1. 115.668 €

2. 58.412 €

3. 28.801 €

4. 14.516 €

5. 11.654 €

6. 8.588 €

7. 8.588 €

8. 5.725 €

9. 5.725 €

Dal 10. al 20. 2.863 €

Bisogna ricordare però, che il vincitore del Giro d’Italia dovrà dividere il suo bottino con la squadra, sia con i compagni, consentendo anche ai gregari di portare a casa una cifra discreta, che con i membri dello staff.

Premi speciali per la classifica generale

Ma non finisce qui: ai premi dell’UCI (quelli sopra indicati) si somma poi il montepremi speciale di RCS. Gli organizzatori del Giro d’Italia, grazie agli sponsor della carovana rosa, mettono a disposizione altri succulenti premi, che verranno assegnati ai ciclisti che si piazzano dal 1° al 10° posto nella classifica generale generale.

Di seguito i premi speciali per la classifica generale:

1. 150.000 €

2. 75.000 €

3. 40.000 €

4. 7.000 €

5. 6.500 €

6. 5.000 €

7. 5.000 €

8. 5.000 €

9. 5.000 €

10. 5.000 €

I premi per le altre classifiche

Il Giro d’Italia premia tanti corridori. Non solo il vincitore e i migliori 20 piazzati della classifica generale riceveranno un compenso in denaro. Anche chi si aggiudica la vittoria delle altre classifiche porterà a casa un interessante bottino. La classifica più importante dopo la generale è quella a punti, che vale 10 mila euro. Scopriamo tutti i premi nel dettaglio.

I compensi in denaro delle altre classifiche:

Classifica a punti 10.000 €

Classifica scalatori 5.000 €

Classifica giovani 10.000 €

Traguardi volanti 8.000 €

Classifica fughe 4.800 €

Supercombattivo 4.000 €

Classifica a squadre 5.000 €

Premio fair play 5.000 €

Premi in denaro, al giorno, per ogni maglia del Giro

Infine, bisogna ricordare che indossare la maglia rosa, così come tutte le altre maglie, anche solo per un giorno, consente ai ciclisti di guadagnare denaro. Tanti sono gli altri premi della Corsa Rosa: dalla fuga al combattivo di giornata, ma anche traguardi volanti e maglie varie.

Maglia rosa 2000 € al giorno

Maglia ciclamino 750 € al giorno

Maglia azzurra 750 € al giorno

Maglia bianca 750 € al giorno

Traguardo volante 500 € a traguardo volante

Premio fuga di giornata 100 € al giorno

Combattivo di giornata 300 € al giorno

Classifica a squadre 500 € al giorno