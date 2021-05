Reggina, Montalto esalta il club: “daremo il massimo per la gente meravigliosa del Sant’Agata”

4 Maggio 2021 22:33

Montalto vuole dare il massimo per la Reggina: “abbiamo un presidente vincitore”

E’ il bomber che alla Reggina è mancato nel girone d’andata. Adriano Montalto si è inserito perfettamente nel gruppo amaranto, anche oggi contro l’Ascoli ha realizzato un gol pesantissimo ai fini del risultato. L’attaccante siciliano crede nei playoff, ecco il suo messaggio scritto sui social: “Oggi ci siete mancati ma sappiate che fino a quando ci sarà speranza non molleremo di un centimetro. Sapete perché? Perché abbiamo un presidente vincitore. Dalle persone che lavorano in mensa (persone meravigliose) a coloro che tengono il centro sportivo al top (non so se in Serie A ce n’è uno così. Vi meritate il meglio. Daremo il massimo”.