Missili da Gaza contro Gerusalemme, evacuato il Muro del Pianto. Ultimatum di Hamas, è caos in Israele

10 Maggio 2021 18:46

Missili da Gaza contro Gerusalemme, evacuato il Muro del Pianto. Hamas, il gruppo che controlla Gaza, aveva dato un ultimatum al governo israeliano, chiedendo il ritiro delle truppe dalla Spianata delle Moschee

Tensione altissima in Israele dove sono scattate le sirene d’allarme a Gerusalemme dopo il lancio di numerosi razzi da Gaza. Hamas aveva chiesto il ritiro delle truppe dalla Spianata delle Moschee e dal quartiere di Sheikh Jarrah entro le 18 di oggi, le 17 in Italia. Proprio Hamas ha poi rivendicato la responsabilità dell’attacco missilistico sulla Città Santa. Al momento, stando a quanto si legge sulla stampa estera, non ci sono notizie di danni, feriti o morti, e non è chiaro se le esplosioni fossero dovute ai sistemi di difesa che potrebbero aver intercettato i razzi o al loro atterraggio. Intanto si sta procedendo ad evacuare il parlamento e la Spianata delle Moschee.

Raid israeliano su Gaza. Hamas: “9 morti tra cui 3 bambini”

Il ministero della Sanità di Hamas a Gaza ha annunciato la morte “di 9 persone, tra cui 3 bambini“, durante gli attacchi di Israele nel nord della Striscia che hanno avuto come obiettivo, tra gli altri, anche miliziani a bordo di una motocicletta.

Tensione a Gerusalemme: scontri tra manifestanti palestinesi e la Polizia

Intanto a Gerusalemme continuano gli scontri tra manifestanti palestinesi, che da giorni si oppongono agli espropri per mano dei coloni israeliani, e la polizia. Anche oggi si registrano nuovi incidenti proprio sulla Spianata delle Moschee, con lanci di pietre ai quali gli agenti stanno rispondendo con granate assordanti e proiettili di gomma. La Mezzaluna Rossa fa sapere che sono almeno 305 le persone rimaste ferite negli scontri, di cui 7 sono gravi.

Tensione a Gerusalemme: il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha “espresso la sua profonda preoccupazione per le continue violenze”

il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha “espresso la sua profonda preoccupazione per le continue violenze nella Gerusalemme est occupata, nonché per i possibili sgomberi di famiglie palestinesi dalle loro case nei quartieri di Sheikh Jarrah e Silwan”. In una nota del portavoce ha “esortato Israele a cessare le demolizioni e gli sfratti, in linea con i suoi obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario”. “Le autorità israeliane – si legge ancora nella nota – devono esercitare la massima moderazione e rispettare il diritto alla libertà di riunione pacifica”. “Tutti i leader hanno la responsabilità di agire contro gli estremisti e di pronunciarsi contro gli atti di violenza e istigazione“, prosegue la nota. Guterres ha esortato anche a “mantenere e rispettare lo status quo nei luoghi santi”, oltre a ribadire “il suo impegno, anche attraverso il Quartetto per il Medio Oriente, a sostenere palestinesi e israeliani nella risoluzione del conflitto sulla base delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, del diritto internazionale e degli accordi bilaterali”.