Miro Klose confessa: “Ho due trombosi alla gamba”. La diagnosi shock per l’ex attaccante della Lazio

27 Maggio 2021 22:17

L’ex attaccante della Lazio Miroslav Klose ha confessato di avere due trombosi alla gamba. Questa la diagnosi dopo alcuni dolori avvertiti. Il tedesco aveva da poco lasciato il Bayern Monaco. “La diagnosi è stata un piccolo shock per me – le sue parole, come riportato da Kicker – Avevo dei forti dolori alla gamba circa tre settimane fa. Ho due trombosi. Sono stato immediatamente sottoposto a delle cure con dei farmaci e indosso delle calze speciale. I medici sono stati chiari: la situazione non va presa alla leggera. Ora devo solo riposare. Niente colpi, niente corsa, non posso nuotare e, soprattutto, non posso giocare a calcio”.