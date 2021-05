Mille euro per il tragitto Roma-Palermo in aereo, dalla Regione: “E’ una vergogna”

26 Maggio 2021 16:58

Il vice presidente della Regione Sicilia, Gaetano Armao, ha definito “una vergogna” il volo aereo Roma-Palermo a 993,62 euro

“Mi è arrivato un messaggio da un amico, dirigente Rai: voleva venire in Sicilia dal 29 al 31 maggio ma per due biglietti aerei da Roma a Palermo Alitalia ha chiesto 993,62 euro. Se si spendono mille euro per venire in Sicilia dopo un anno e mezzo di pandemia tutto quello che stiamo facendo per risollevare l’economia e il turismo è inutile”. A parlare così è il vice presidente della Regione Sicilia, Gaetano Armao, in conferenza stampa per la presentazione della campagna ‘”SeeSicily”, il progetto di promozione del turismo della Regione. “E’ una vergogna, c’è un sistema che continua a penalizzare la Sicilia”, ha rimarcato l’assessore regionale al Turismo, Manlio Messina.