Milano: Maran, ‘piazzale Loreto diventerà area vivibile, sarà tra simboli Olimpiadi’

11 Maggio 2021 09:35

Milano, 11 mag. (Adnkronos) – “Piazzale Loreto è così dagli anni ’60. Sessant’anni che l’hanno resa inattraversabile a piedi tenendo Via Padova, Monza e Costa distanti dal centro città, ponendo al centro le auto e non le persone. è anche per questo che la sua trasformazione è uno dei punti chiave del Piano di Governo del Territorio: Milano torna ad essere una città di piazze vivibili in ogni quartiere e di grandi piazze che son simbolo della città”. Lo scrive su Facebook Pierfrancesco Maran, assessore a Urbanistica, Agricoltura e Verde al Comune di Milano, anticipando la presentazione del progetto vincitore del concorso Reinventing Cities, che si terrà oggi alle 14.30, alla Triennale di Milano.

Così “negli ultimi anni son nate Gae Aulenti e Piazza Tre Torri, nate sostanzialmente da zero”, ricorda Maran assicurando: “Per le Olimpiadi, uno dei simboli sarà una piazza storica che abbandona la sua natura di svincolo e allarga il centro di Milano a qui, creando un grande spazio pubblico che valorizza Corso Buenos Aires, Viale Monza, Via Padova e Via Costa”.