Milano: Confcommercio, ‘bene nuovo regolamento mercato all’ingrosso’

31 Maggio 2021 19:24

Milano, 31 mag. (Adnkronos) – “Oggi il consiglio comunale di Milano ha approvato il nuovo regolamento per la gestione del mercato ortofrutticolo all’ingrosso della città. Si tratta di un passaggio importante non solo per Milano ma per l’intero territorio che avranno un vero e proprio hub agroalimentare d’avanguardia e primario nell’esportazione verso l’Europa”. E’ quanto sottolinea Marco Barbieri, segretario generale Unione Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza. “Il risultato di un fondamentale progetto sinergico tra pubblico e privato realizzato grazie alla collaborazione tra Comune di Milano, Sogemi, Associazioni dei Grossisti e Confcommercio Milano”, aggiunge.