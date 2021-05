Milano: Comazzi (Fi), ‘Sala si scusi per assembramenti ed eviti che si ripetano’

5 Maggio 2021 21:19

Milano, 5 mag. (Adnkronos) – “Anziché prendersela con chi gli tende una mano nell’interesse di tutti i cittadini, Sala farebbe meglio a scusarsi per gli assembramenti di domenica, predisponendo subito le adeguate contromisure per scongiurare il ripetersi di simili avvenimenti”. Così Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia al Pirellone, interviene sul botta e risposta tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e la vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti.

“La salute dei milanesi -afferma Comazzi- è più importante di eventuali risentimenti personali, peraltro immotivati. In ambito di salute e sicurezza pubblica auspico che le istituzioni possano lavorare in sinergia, come il vicepresidente Moratti ha indicato nella sua lettera”.