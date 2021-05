Milan-Cagliari 0-0, la Champions si decide in volata

16 Maggio 2021 22:53

(Adnkronos) – Il Milan non va oltre un pareggio a reti inviolate con il Cagliari, già sicuro della salvezza, e spreca la prima occasione per blindare la qualificazione alla Champions League. La sfida di San Siro finisce 0-0, un risultato che non basta ai rossoneri per festeggiare con una giornata di anticipo il ritorno tra le grandi d’Europa.

La squadra di Pioli gioca molto contratta nel primo tempo e il portiere dei sardi, Cragno, deve impegnarsi solo su un destro violento da fuori di Saelemaekers poco dopo il quarto d’ora di gioco. In avvio di ripresa è proprio Saelemaekers a far posto a Leao. Il Milan aumenta il potenziale offensivo ma è il Cagliari a creare i pericoli maggiori con le incornate di Pavoletti al 54′ e Godin al 65′. Solo due miracoli di Donnarumma evitano guai peggiori ai rossoneri, che provano a cambiare passo nei venti minuti finali. Al 72′ è il palo a negare il gol a Calhanoglu. L’ultima occasione per il Milan arriva in pieno recupero, ma Godin mura la conclusione di Castillejo e il risultato non cambia.

Ora il Milan si giocherà tutto nella difficile trasferta sul campo dell’Atalanta, già sicura di un posto in Champions nella prossima stagione. La situazione vede Napoli e Milan appaiate a quota 76 punti e a +1 sulla Juventus, al momento quinta, che domenica farà visita al Bologna. Il Napoli, invece, si giocherà le sue chance in casa contro il Verona.