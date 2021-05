Messina, visita del Vice Ministro Morelli presso Autorità di Sistema Portuale dello Stretto

6 Maggio 2021 13:43

Messina, visita del Vice Ministro alle Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibili On. Alessandro Morelli presso Autorità di Sistema Portuale dello Stretto

Domani 7 maggio, alle ore 14.30, il Vice Ministro alle Infrastrutture ed alla Mobilità Sostenibili On. Alessandro Morelli si recherà in visita negli uffici dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto per un incontro conoscitivo con il Presidente Mario Mega.