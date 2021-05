Messina, Versace: “grazie a Forza Italia parte il risanamento”

12 Maggio 2021 19:31

“Via libera al risanamento di Messina. Grazie all’impegno di Forza Italia e dei ministri Carfagna e Gelmini, il governo, con un emendamento al decreto Covid in conversione al Senato, ha fatto sua la proposta dell’ottobre 2018 della collega Matilde Siracusano stanziando 100 milioni per il recupero delle aree più degradate della città“. Così Giusy Versace, deputata e responsabile del dipartimento pari opportunità e disabilità di Forza Italia. “Ottomila messinesi potranno presto lasciare le baraccopoli e vivere in case degne di questo nome. Dal recupero delle aree periferiche delle nostre città, soprattutto al sud, può cominciare la riscossa economica e sociale di tanti italiani. Adesso continueremo a monitorare perché i progetti di risanamento diventino finalmente realtà”, conclude.