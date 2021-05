Messina: tragico incidente stradale a Capo Taormina, morto 30enne

25 Maggio 2021 08:44

Incidente a Capo Taormina, nel Messinese, all’incrocio tra la Sp10 e la strada statale 114. Edoardo Liotta è deceduto

Tragico incidente nella serata di ieri a Capo Taormina, nel Messinese, all’incrocio tra la Sp10 e la strada statale 114.

Edoardo Liotta, 30 anni, originario di Giardini Naxos, è deceduto: l’uomo, in sella ad uno scooter, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Jeep. Inutili i soccorsi.