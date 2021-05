Messina: torna l’appuntamento annuale #bastaplastica

12 Maggio 2021 16:54

Messina: l’Associazione “Movimento Cinquesei” invita a partecipare, Domenica 23 Maggio 2021- dalle ore 9:00 alle ore 12:00, alla 3^ edizione di: “#bastaplastica – Giornata della pulizia delle spiagge”

“#bastaplastica — Giornata della pulizia delle spiagge” Campagna per la riduzione della plastica inutile e dannosa. Da sempre attivamente impegnata per la sensibilizzazione della comunità sulla tutela ambientale, l’Associazione ha organizzato una giornata nella quale ciascun cittadino è invitato a prendersi cura delle spiagge del proprio Paese, liberandole dai rifiuti abbandonati. Al fine di permettere il rispetto della normativa in materia di distanziamento sociale, si prega di voler render nota la propria adesione all’iniziativa mediante comunicazione telefonica al coordinatore dell’evento su Messina, Maurizio Morabito: 3441036307. Il raduno dei partecipanti all’evento è fissato alle ore 9:00 presso la Torre dei Saraceni in Via Marina Ganzirri. Ulteriori informazioni organizzative (orari, punti di incontro, luoghi di conferimento, ecc…) verranno comunicate agli aderenti il giorno antecedente l’evento.