Messina: stato di agitazione dei lavoratori del Centro Nemo Sud

5 Maggio 2021 19:01

Messina: la lettera inviata a S.E. il Prefetto da parte dell’Uil con la quale si comunica lo stato di agitazione dei lavoratori del Centro Nemo Sud e si chiede un incontro per il raffreddamento del conflitto

Di seguito la lettera inviata a S.E. il Prefetto da parte dell’Uil con la quale si comunica lo stato di agitazione dei lavoratori del Centro Nemo Sud di Messina.

A S.E. la Sig.ra Prefetto di Messina

E p.c. All’Assessore regionale alla Salute Palermo

E p.c. Al Magnifico Rettore dell’Università Messina

E p.c. Al Commissario straordinario dell’A.O.U. Policlinico “G. Martino” Messina

E p.c. Alla Fondazione Aurora onlus

E p.c. Alla Cooperativa Medisan onlus

Oggetto: Richiesta incontro – Tentativo di conciliazione e attivazione procedure di raffreddamento del conflitto a seguito della proclamazione dello stato di agitazione dei lavoratori del Centro Clinico Nemo Sud (Fondazione Aurora onlus e Coop.va Medisan onlus)

“La UIL e la UIL FPL di Messina comunicano alla S.V. che in data 3 maggio 2021 si è svolta, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid 19, presso i locali della UIL Messina siti in Viale San Martino, 146, una partecipata Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori della Fondazione Aurora onlus – Centro Nemo Sud e della Cooperativa Medisan onlus che prestano servizio presso il Centro Clinico Nemo Sud, importante struttura allocata presso il Policlinico Universitario di Messina, che assiste circa 5.000 pazienti particolarmente fragili affetti da gravi patologie neuromuscolari, quali ad esempio SLA, SMA, distrofia muscolare, neuropatie periferiche, ecc.. I lavoratori hanno evidenziato le pesanti preoccupazioni e il fortissimo dissenso in merito alla paventata chiusura del Centro Clinico Nemo Sud prevista per il prossimo 30 giugno a causa della cinica volontà e delle gravi scelte di ben determinati soggetti istituzionali. L’eventuale chiusura della struttura, che rappresenta una riconosciuta eccellenza nel settore, metterebbe sulla strada ben 55 lavoratori altamente professionalizzati e lascerebbe senza assistenza i circa 5.000 pazienti con le nefaste ulteriori conseguenze sanitarie che ne potrebbero derivare. Eccellenza, la UIL e la UIL FPL di Messina stanno mettendo l’anima in questa grande vertenza che ha un enorme valore ed impatto sociale. Le scriventi OO.SS. hanno formalmente chiesto, in due occasioni, un incontro con il Rettore dell’Università di Messina e con il Commissario straordinario del’A.O.U. Policlinico di Messina, anche nella qualità di componenti del Collegio dei Fondatori dell’ente gestore del centro Clinico Nemo Sud, per affrontare la scottante questione. Tenuto conto della preoccupante situazione e delle prospettive negative che riguardano il Centro Nemo Sud, le scriventi OO.SS. hanno proposto ai lavoratori la proclamazione dello stato di agitazione che è stato approvato all’unanimità. Pertanto, alla luce di quanto esposto UIL e UIL FPL chiedono alla S.V., ai sensi della legge 146/90, l’avvio del tentativo di conciliazione e l’attivazione delle procedure di raffreddamento del conflitto che veda il coinvolgimento di tutte le parti in causa (Fondazione Aurora onlus, Cooperativa Medisan onlus, A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina e Università di Messina), al fine di risolvere la problematica esposta”.

Il Segretario Generale UIL FPL Messina Il Segretario Generale UIL Messina

F.to Giuseppe Calapai F.to Ivan Tripodi